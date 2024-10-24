بلينكن: اجتماع بين المفاوضين بشأن هدنة في غزة في الأيام المقبلة

04:42 م

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الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس، إن الولايات المتحدة تنظر في "خيارات مختلفة" لإنهاء الحرب في غزة. اضافة اعلان





وأشار خلال لقائه وزير الحارجية القطري أن المفاوضين سيجتمعون "في الأيام المقبلة" لبحث التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، مجددا الدعوة لإسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للتوصل إلى اتفاق.