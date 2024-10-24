بلينكن: اجتماع بين المفاوضين بشأن هدنة في غزة في الأيام المقبلة

وأشار خلال لقائه وزير الحارجية القطري أن المفاوضين سيجتمعون "في الأيام المقبلة" لبحث التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، مجددا الدعوة لإسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للتوصل إلى اتفاق.
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