بلينكن: الضربات الأمريكية لم تدمر البرنامج النووي الإيراني

وتابع: "لدى الخبراء الذين تحدثت معهم شكوك جدية حول قدرة القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات الفريدة، التي تزن 30 ألف رطل (13.6 طن)، على تعطيل منشأة فوردو وغيرها من الأهداف العميقة والمحصنة في البرنامج النووي الإيراني".
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