بلينكن: الضربات الأمريكية لم تدمر البرنامج النووي الإيراني

الوكيل الإخباري- كتب وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن في صحيفة "نيويورك تايمز"، مقالا أكد من خلاله أن إيران قادرة على إصلاح الأضرار التي سببتها الضربات الأمريكية لمنشآتها النووية بسرعة.

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وأضاف بلينكن: "فشلت الجهود الدبلوماسية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع أنه لا شك في أن الضربة الأمريكية أبطأت طموحات إيران النووية، إلا أنها قادرة على إعادة بناء المنشآت بسرعة في أماكن وأعماق يصعب اختراقها تقريبا، مع مواصلة تطوير الأسلحة في الوقت نفسه".