 
الجمعة 2024-11-08 12:14 ص
 

بلينكن سيواصل عمله لإنهاء الحرب في لبنان وغزة حتى نهاية ولايته

بلينكن
بلينكن
الجمعة، 08-11-2024 12:09 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يعتزم مواصلة عمله لإنهاء الحرب في غزة ولبنان في الفترة المتبقية من ولايته قبل أن يتسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين "سنواصل العمل حتى إنهاء الحرب في غزة وإنهاء الحرب في لبنان، وإيصال المساعدات الإنسانية (إلى غزة)، من واجبنا المضي في هذه السياسات حتى ظهر يوم 20 كانون الثاني/ يناير حين يتولى الرئيس المنتخب مهماته".
 
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