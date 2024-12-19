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بلينكن: لن نسمح بأن تكون سوريا "أرضا خصبة للإرهاب"

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
الخميس، 19-12-2024 09:18 ص
الوكيل الإخباري-  قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستبقى منخرطة في العملية الانتقالية بسوريا.اضافة اعلان


وأكد بلينكن في تصريحات نشرت على موقع الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لن تسمح بأن تكون سوريا "أرضا خصبة للإرهاب".

وأضاف المسؤول الأمريكي: "سارعنا بمحاولة خلق توافق بين جيران سوريا والمجتمع الدولي حول الاتجاه الذي يأمل العالم أن تسير سوريا فيه".

وتابع قائلا: "نريد التأكد من أن القوى الجديدة وخاصة هيئة تحرير الشام تسمع بوضوح توقعات العالم إذا كانت تريد الاعتراف والدعم".

سكاي نيوز
 
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