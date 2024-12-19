الوكيل الإخباري- أفادت إن بي سي عن وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن "متفائلون بإمكانية التوصل لاتفاق مع حماس التي وصلت إلى نقطة لا أحد يستطيع إنقاذها فيها".

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وأضاف "يجب أن نكون قادرين على الوصول لاتفاق لكن بواقعية فقد وصلنا مراحل متقدمة سابقا ولم تنته باتفاق".



وبين "عملنا مع كل شريك ممكن لممارسة الضغط اللازم على حماس في سبيل التوصل لاتفاق".



وتابع "نرفض احتلال إسرائيل لغزة لأنه سيشجع من تبقى من حماس على الاستمرار في القتال".