بلينكن من بروكسل: دعمنا لأوكرانيا مستمر

فيما أكد في تصريح صحفي إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، أن بايدن سيواصل تعزيز الناتو.
من جهته أوضح روته أن روسيا تزود كوريا الشمالية بتكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
ويشير جدول وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن بلينكن سيجتمع لاحقاً مع وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها.
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