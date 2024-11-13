بلينكن من بروكسل: دعمنا لأوكرانيا مستمر

الوكيل الإخباري- في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي توشك ولايتها على الانتهاء إلى تعزيز الدعم لأوكرانيا قبل عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة، أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن دعم واشنطن لكييف مستمر.





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