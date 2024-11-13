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بلينكن من بروكسل: دعمنا لأوكرانيا مستمر

مارك روته وأنتوني بلينكن في بروكسل
مارك روته وأنتوني بلينكن في بروكسل
الأربعاء، 13-11-2024 12:53 م

الوكيل الإخباري-في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي توشك ولايتها على الانتهاء إلى تعزيز الدعم لأوكرانيا قبل عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة، أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن دعم واشنطن لكييف مستمر.

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وقال بلينكن، على هامش زيارة يقوم بها إلى بروكسل للقاء مسؤولي حلف شمال الأطلسي، إن "القوات الكورية الشمالية انخرطت في الصراع، وحالياً في القتال، وهذا العامل الجديد يستدعي رداً حازماً سيحصل".

فيما أكد في تصريح صحفي إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، أن بايدن سيواصل تعزيز الناتو.

من جهته أوضح روته أن روسيا تزود كوريا الشمالية بتكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

ويشير جدول وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن بلينكن سيجتمع لاحقاً مع وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها.

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