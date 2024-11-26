بلينكن: نحن بالمراحل النهائية لاتفاق في لبنان

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "نحن في المراحل النهائية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".

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وأضاف ان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان نتاج جهد دبلوماسي مكثف من الولايات المتحدة وشركائها مثل فرنسا.