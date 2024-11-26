بلينكن: نحن بالمراحل النهائية لاتفاق في لبنان

وأضاف ان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان نتاج جهد دبلوماسي مكثف من الولايات المتحدة وشركائها مثل فرنسا.
وبين "أعتقد أن من خلال تهدئة التوترات في المنطقة يمكن إنهاء الصراع في غزة".
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