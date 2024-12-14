بلينكن: نحن على اتصال مع هيئة تحرير الشام وغيرها من الأطراف في سوريا

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، السبت، إن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مباشرة مع هيئة تحرير الشام وغيرها من الأطراف في سوريا.

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