بلينكن: نحن على اتصال مع هيئة تحرير الشام وغيرها من الأطراف في سوريا

وأضاف بلينكن، أن البيان المشترك لاجتماعات العقبة يحدد المبادئ التي تريد الدول اتباعها بالانتقال السياسي في سوريا.
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