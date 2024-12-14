 
السبت 2024-12-14 08:45 م
 

بلينكن: نحن على اتصال مع هيئة تحرير الشام وغيرها من الأطراف في سوريا

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
السبت، 14-12-2024 08:01 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، السبت، إن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مباشرة مع هيئة تحرير الشام وغيرها من الأطراف في سوريا.

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وأضاف بلينكن، أن البيان المشترك لاجتماعات العقبة يحدد المبادئ التي تريد الدول اتباعها بالانتقال السياسي في سوريا.
 

 
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