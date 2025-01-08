بلينكن يؤكد أن إبرام اتفاق للهدنة في غزة لا يزال "قريبا للغاية"

10:26 م

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الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أنّ إبرام هدنة في قطاع غزة، الذي تجري مفاوضات غير مباشرة بشأنها في قطر، يبقى "قريبا للغاية". اضافة اعلان





وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو: "في الشرق الأوسط، نحن قريبون للغاية من وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن المحتجزين".