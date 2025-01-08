 
الأربعاء 2025-01-08 10:39 م
 

بلينكن يؤكد أن إبرام اتفاق للهدنة في غزة لا يزال "قريبا للغاية"

غزة
غزة
الأربعاء، 08-01-2025 10:26 م
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أنّ إبرام هدنة في قطاع غزة، الذي تجري مفاوضات غير مباشرة بشأنها في قطر، يبقى "قريبا للغاية".اضافة اعلان


وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو: "في الشرق الأوسط، نحن قريبون للغاية من وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن المحتجزين".
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

عربي ودولي بلينكن يؤكد أن إبرام اتفاق للهدنة في غزة لا يزال "قريبا للغاية"

ارشيفية

أخبار محلية استئناف نقل ركاب السفريات بين الاردن وسوريا

علم السعودية

عربي ودولي السعودية تدين وترفض مزاعم الاحتلال حيال خرائط تزعم أنها تاريخية لإسرائيل

وزارة الزراعة

أخبار محلية تزويد مديرية زراعة المفرق بجهاز لفحص المتبقيات السمية

الدولار

أسواق ومال الاسترليني ينخفض إلى ما دون حاجز 1.24 دولار

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية البلجيكي

أخبار محلية الصفدي ونظيره البلجيكي يبحثان التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أمانة عمان

أخبار محلية الأمانة: خصم 20 % على عوائد التنظيم لغاية 30 نيسان المقبل

السوق الشعبي في مادبا

أخبار محلية بلدية مادبا تعيد فتح سوق الجمعة الشعبي



 




الأكثر مشاهدة