بلينكن يؤكد أن إبرام اتفاق للهدنة في غزة لا يزال "قريبا للغاية"

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو: "في الشرق الأوسط، نحن قريبون للغاية من وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن المحتجزين".
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