بلينكن يؤكد دعم واشنطن للعملية الانتقالية في سوريا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنطوني بلينكن أكد في اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي دعم واشنطن للعملية الانتقالية في سوريا.



وجاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية: "تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. ناقشا خلاله الوضع المستمر في سوريا.. وأكد الوزير مجددا دعم الولايات المتحدة لانتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة سورية وملكية سورية نحو حكومة تمثل الشعب وتتحمل المسؤولية".

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وتابع البيان : "بالإضافة إلى ذلك، أعرب الوزير عن امتنانه للجهود المستمرة التي تبذلها مصر لتعزيز السلام في المنطقة، وأكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر".



وكان عبد العاطي قد أجرى، منذ أيام، اتصالا هاتفيا بنظيره السوري أسعد الشيباني، حيث أكد "وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة، ودعا كافة الأطراف السورية في هذه المرحلة الفاصلة إلى إعلاء المصلحة الوطنية، ودعم الاستقرار في سوريا والحفاظ على مؤسساتها الوطنية ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها".



وأضاف أن "مصر تأمل أن تتسم عملية الانتقال السياسي في سوريا بالشمولية، وأن تتم عبر ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية".

RT