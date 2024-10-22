بلينكن يحث نتنياهو على زيادة مساعدات غزة والعمل على إعادة المحتجزين

وأضافت الوزارة في بيان عقب اجتماعهما في القدس الثلاثاء أن بلينكن أكد أيضا على ضرورة أن تعزز إسرائيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.
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