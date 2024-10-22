بلينكن يحث نتنياهو على زيادة مساعدات غزة والعمل على إعادة المحتجزين

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن حث إسرائيل خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الاستفادة من استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يحيى السنوار من خلال تأمين إطلاق سراح "المحتجزين" وإنهاء الصراع في غزة.

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