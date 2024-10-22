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بلينكن يحث نتنياهو على زيادة مساعدات غزة والعمل على إعادة المحتجزين

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
الثلاثاء، 22-10-2024 07:10 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن حث إسرائيل خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الاستفادة من استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يحيى السنوار من خلال تأمين إطلاق سراح "المحتجزين" وإنهاء الصراع في غزة.

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وأضافت الوزارة في بيان عقب اجتماعهما في القدس الثلاثاء أن بلينكن أكد أيضا على ضرورة أن تعزز إسرائيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

 
gnews

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