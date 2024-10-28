 
الإثنين 2024-10-28 10:10 ص
 

بلينكن يدعو إلى التحقيق بـ"المخالفات الانتخابية" بعد فوز الحزب الحاكم في جورجيا

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
الإثنين، 28-10-2024 09:45 ص
الوكيل الإخباري- دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى التحقيق في ما زعم أنها "انتهاكات في الانتخابات البرلمانية في جورجيا" بعد فوز الحزب الحاكم المؤيد لروسيا وخسارة المعارضة المدعومة غربيا.اضافة اعلان


وقال بلينكن في بيان أصدرته وزارة الخارجية: "ننضم إلى الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق كامل في جميع التقارير المتعلقة بمخالفات الانتخابات في جورجيا".

وأظهرت النتائج الرسمية للانتخابات في جورجيا بعد فرز الأصوات في أكثر من 99% من الدوائر فوز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم المؤيد لروسيا بحصوله على 54.08 %من الأصوات، مقابل 37.58 % للائتلاف المعارض المدعوم والممول من الغرب الذي رفض الإقرار بهزيمته منددا بـ"تزوير النتائج" حسب زعمه.

وأشار المنسق الخاص لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا باسكال أليزار إلى التنظيم الجيد للانتخابات في جورجيا "رغم وجود بعض الانتهاكات سجلها المراقبون".

من جهتها وصفت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي المدعومة من واشنطن والمعرّضة لعزلها بعد فوز "الحلم الجورجي" الانتخابات بأنها "مزورة بالكامل"، ورفضت الاعتراف بها.

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

مضبوطات في العملية

أخبار محلية لها ارتباطات إقليمية.. معلومات امنية توقع بخلية جُرمية لتهريب المخدرات والاسلحة في الأردن

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

عربي ودولي بلينكن يدعو إلى التحقيق بـ"المخالفات الانتخابية" بعد فوز الحزب الحاكم في جورجيا

تعبيرية

فلسطين يلين تحث نتنياهو على عدم تدمير الاقتصاد الفلسطيني

ا

عربي ودولي بيونغ يانغ تؤكد مسؤولية سيئول عن إرسال طائرة مسيّرة إلى أجوائها

تعبيرية

اقتصاد محلي ارتفاع جديد على الذهب محلياً.. وغرام 21 يصل إلى 55.8 ديناراً

من تواجد وفد الهيئة المستقلة في أوزبكستان

أخبار محلية المستقلة للانتخاب تشارك كضيف مراقب في الانتخابات البرلمانية في اوزبكستان

تعبيرية

تكنولوجيا كيف تستعيد الرسائل المحذوفة على واتساب؟ .. خطوة بخطوة

فلسطينيون ينتشلون جثمان أحد الشهداء بعد قصف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة

فلسطين الاحتلال يقر باستهداف مدرسة تؤوي نازحين في غزة



 


الأكثر مشاهدة