بلينكن يدعو جميع الأطراف إلى تجنب إثارة "نزاعات إضافية" في سوريا

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الوكيل الإخباري- حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس، من إثارة المزيد من النزاعات في سوريا، بعد أيام على إطاحة الفصائل المسلحة المعارضة الرئيس بشار الأسد. اضافة اعلان





وقال بلينكن للصحفيين قبيل مغادرته الأردن متوجها إلى تركيا ضمن جولته لبحث الأزمة السورية، إنه عندما يتعلق الأمر بالعديد من الجهات الفاعلة التي لديها مصالح حقيقية في سوريا، فمن المهم فعلا في هذا الوقت أن يحاول الجميع تجنب إثارة أي نزاعات إضافية".