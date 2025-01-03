بلينكن يزور كوريا الجنوبية في خضم أزمتها السياسية

وتعد كوريا الجنوبية حليفا أمنيا رئيسيا لواشنطن، لكنها تشهد أزمة أثارها الرئيس المعزول يون سوك يول بعد إعلانه فرض الأحكام العرفية في 3 كانون الأول/ديسمبر.
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