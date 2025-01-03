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بلينكن يزور كوريا الجنوبية في خضم أزمتها السياسية

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
الجمعة، 03-01-2025 05:50 م
الوكيل الإخباري-    يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كوريا الجنوبية لإجراء محادثات الأسبوع المقبل، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الجمعة، فيما تشهد البلاد اضطرابات سياسية في ظل مقاومة رئيسها المعزول الامتثال لمذكرة توقيف صدرت بحقه بعد إعلانه الأحكام العرفية.اضافة اعلان


وتعد كوريا الجنوبية حليفا أمنيا رئيسيا لواشنطن، لكنها تشهد أزمة أثارها الرئيس المعزول يون سوك يول بعد إعلانه فرض الأحكام العرفية في 3 كانون الأول/ديسمبر.
 
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