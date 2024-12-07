بلينكن يشدد على حماية المدنيين والأقليات في سوريا

الوكيل الإخباري- دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى حماية المدنيين بمن فيهم أفراد الأقليات في سوريا حيث سيطرت فصائل معارضة على عدد من المدن الكبيرة في هجوم خاطف.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان، إن بلينكن شدد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على «أهمية حماية المدنيين بمن فيهم أفراد الأقليات في سوريا»، وتحدث عن «الحاجة إلى حل سياسي للنزاع».

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