بلينكن يشدد على حماية المدنيين والأقليات في سوريا

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان، إن بلينكن شدد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على «أهمية حماية المدنيين بمن فيهم أفراد الأقليات في سوريا»، وتحدث عن «الحاجة إلى حل سياسي للنزاع».
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