بلينكن يعرب عن تقديره لدور قطر في اتفاق وقف إطلاق النار

وقالت وزارة الخارجية القطرية ان رئيس الوزراء وزير الخارجية أعرب لبلينكن عن أمل الدوحة في التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق غزة.
وأضافت ان بلينكن أعرب لرئيس الوزراء وزير الخارجية عن التقدير لدور قطر الذي أسهم في التوصل إلى الاتفاق.
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