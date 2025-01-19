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بلينكن يعرب عن تقديره لدور قطر في اتفاق وقف إطلاق النار

بلينكن
بلينكن
الأحد، 19-01-2025 09:07 م

الوكيل الإخباري-   أفادت وزارة الخارجية القطرية ان رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأميركي بشأن تطبيق اتفاق غزة.

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وقالت وزارة الخارجية القطرية ان رئيس الوزراء وزير الخارجية أعرب لبلينكن عن أمل الدوحة في التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق غزة.


وأضافت ان بلينكن أعرب لرئيس الوزراء وزير الخارجية عن التقدير لدور قطر الذي أسهم في التوصل إلى الاتفاق.

 
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