بلينكن يعرب عن تقديره لدور قطر في اتفاق وقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الخارجية القطرية ان رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأميركي بشأن تطبيق اتفاق غزة.

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وقالت وزارة الخارجية القطرية ان رئيس الوزراء وزير الخارجية أعرب لبلينكن عن أمل الدوحة في التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق غزة.