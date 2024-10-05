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بلينكن يعلن عن مساعدات إلى لبنان بقيمة 157 مليون دولار

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
السبت، 05-10-2024 09:00 ص

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، عن ما يقرب من 157 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لدعم السكان في لبنان استجابة للأزمة المتفاقمة جراء الحرب.

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وقال بلينكن، في بيان: "تقف الولايات المتحدة في طليعة الاستجابة الإنسانية للأزمة المتفاقمة في لبنان، حيث أعلنت اليوم عن تقديم مساعدات بقيمة 157 مليون دولار تقريبا. ونحن ملتزمون بدعم المحتاجين وتقديم المساعدات الأساسية للمدنيين النازحين واللاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم".

 
gnews

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