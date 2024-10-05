بلينكن يعلن عن مساعدات إلى لبنان بقيمة 157 مليون دولار

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، عن ما يقرب من 157 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لدعم السكان في لبنان استجابة للأزمة المتفاقمة جراء الحرب.



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