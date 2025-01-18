 
السبت 2025-01-18 09:00 ص
 

بلينكن يكشف عن شرط جديد لإنهاء الصراع في أوكرانيا

ا
أنتوني بلينكن
السبت، 18-01-2025 08:21 ص

الوكيل الإخباري- كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن رغبة أوكرانيا في إنهاء الصراع مع روسيا ولكنها تضع شرطا لإبرام الاتفاق.

وقال بلينكن في إفادة صحفية بوزارة الخارجية الأمريكية: "أعتقد أن الإدارة القادمة قادرة على إيقاف الصراع في حال أرادت أوكرانيا ذلك واختارت ذلك".

وأضاف: "ستكون الإدارة القادمة قادرة على مساعدة كييف في التفاوض على صفقة جيدة".

اضافة اعلان


وبحسب بلينكين، في حال حصل وقف لإطلاق النار فإن روسيا قد "تحصل على مساحة للتنفس وتشن هجوما جديدا"، مضيفا: "إن الشرط الرئيسي للاتفاق يجب أن يكون التأكد من أن ذلك لن يحدث".


ومن المقرر أن يخلف بلينكن في منصب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي سبق أن صرح بأن إنهاء الصراع الأوكراني يجب أن يكون أحد أولويات السياسة الأمريكية.


وأكد أن تحقيق السلام سيكون عملية معقدة تتطلب "دبلوماسية جريئة".


وفي وقت سابق، صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف بأنه لا توجد شروط مسبقة لاستئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا، على الرغم من أنه وصف الضمانات الأمنية لموسكو بأنها جزء لا يتجزأ من المفاوضات المحتملة بشأن أي تسوية أوكرانية.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

ه8

فن ومشاهير اتشرف بعلاقتي مع ماهر الأسد.. نجم 'باب الحارة' السوري يثير الجدل بتصريحاته

موظفو أونروا خلال نشاطهم في خان يونس جنوبي قطاع غزة

فلسطين أونروا تؤكد عزمها مواصلة عملها بغزة رغم الحظر الإسرائيلي

ت

عربي ودولي نيجيريا تنضم إلى مجموعة "بريكس" كدولة شريكة

أرشيفية

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش الوضع في لبنان والجولان المحتل

عناصر السلطة الفلسطينية

فلسطين كتيبة جنين والسلطة الفلسطينية تتوصلان لاتفاق ينهي أزمة حصار المخيم

ا

عربي ودولي بلينكن يكشف عن شرط جديد لإنهاء الصراع في أوكرانيا

تعبيرية

منوعات بهذه الحالة.. سخان المياه وغلاية المياه يزيدان استهلاك الكهرباء

وزير الاتصال الحكومي محمد المومني

أخبار محلية المومني: كثافة العمل الميداني وقرارات الحكومة وراء ارتفاع الرضا الشعبي



 




الأكثر مشاهدة