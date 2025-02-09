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بمرسوم حكومي .. الكويت تسحب الجنسية من أكثر من 4 آلاف امرأة

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 09-02-2025 09:00 ص
الوكيل الإخباري-    أعلنت الحكومة الكويتية عن سحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة، وذلك بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.اضافة اعلان


وجاء في نص المرسوم الذي أوردته صحيفة الكويت اليوم يوم الأحد، أنه بناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تسحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة ومن ممن اكتسبوا الجنسية معها بطريقة التبعية.

وكانت الكويت قد أدخلت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.

وتقول الحكومة الكويتية إن سحب الجنسية من المزورين ومزدوجي الجنسية يهدف إلى الحفاظ على "الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني"، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.

روسيا اليوم
 
gnews

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