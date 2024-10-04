بمسيرة أُطلقت من العراق..مقتل جنديين إسرائيليين واصابة 25 آخرين

ولفت جيش الاحتلال الى اصابة 25 جنديا في الهجوم منهم اثنان في حالة خطيرة
واشارات إذاعة الجيش الإسرائيلي انه و للمرة الأولى منذ بداية الحرب تنجح عمليات مجموعات عراقية بإيقاع قتلى وجرحى
وبينت ان التحقيق الأولي بيّن أن نظام الدفاع الجوي فشل برصد المسيرة التي انفجرت بشمال الجولان
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