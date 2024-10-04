بمسيرة أُطلقت من العراق..مقتل جنديين إسرائيليين واصابة 25 آخرين

الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنديين قُتلا في انفجار مسيرة أُطلقت من العراق باتجاه شمال الجولان.



ولفت جيش الاحتلال الى اصابة 25 جنديا في الهجوم منهم اثنان في حالة خطيرة



واشارات إذاعة الجيش الإسرائيلي انه و للمرة الأولى منذ بداية الحرب تنجح عمليات مجموعات عراقية بإيقاع قتلى وجرحى

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