بنغلاديش تحظر حزب الشيخة حسينة

وبحسب الأمم المتحدة، قتل نحو 1.400 متظاهر في يوليو (تموز) 2024 عندما شنت حكومة الشيخة حسينة حملة قمع وحشية لإخماد احتجاجات شعبية.
ولا تزال الشيخة حسينة في منفاها الاختياري بالهند، وقد أصدرت سلطات دكا الجديدة مذكرة اعتقال ضدها بتهم ارتكاب مذابح وقتل وجرائم ضد الإنسانية، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
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