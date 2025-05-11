بنغلاديش تحظر حزب الشيخة حسينة

الوكيل الإخباري- حظرت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش أمس (السبت)، حزب "رابطة عوامي" الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، وفق مسؤولين، بانتظار محاكمتها بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال قمعها الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بها العام الماضي.



وبحسب الأمم المتحدة، قتل نحو 1.400 متظاهر في يوليو (تموز) 2024 عندما شنت حكومة الشيخة حسينة حملة قمع وحشية لإخماد احتجاجات شعبية.

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ولا تزال الشيخة حسينة في منفاها الاختياري بالهند، وقد أصدرت سلطات دكا الجديدة مذكرة اعتقال ضدها بتهم ارتكاب مذابح وقتل وجرائم ضد الإنسانية، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.



