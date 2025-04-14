بنغلاديش تعيد حظر السفر إلى إسرائيل

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات البنغالية إعادة تدوين عبارة "صالح للسفر إلى جميع الدول ما عدا إسرائيل" على جوازات مواطنيها، في خطوة تؤكد استمرار سياسة عدم الاعتراف بالدولة العبرية.

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