بنغلاديش تعيد حظر السفر إلى إسرائيل

وأوضحت نيلوفر أفروز نائبة وزير الداخلية لوكالة الأنباء البنغلاديشية الرسمية أن الوزارة أصدرت الأسبوع الماضي تعليمات رسمية لإدارة الهجرة والجوازات بتنفيذ هذا القرار.
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