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بنغلاديش تعيد حظر السفر إلى إسرائيل

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 14-04-2025 03:36 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات البنغالية إعادة تدوين عبارة "صالح للسفر إلى جميع الدول ما عدا إسرائيل" على جوازات مواطنيها، في خطوة تؤكد استمرار سياسة عدم الاعتراف بالدولة العبرية.

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 وكانت الحكومة البنغالية قد أزالت هذه العبارة عام 2021 خلال فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة شيخة حسينة، لكنها أكدت حينها أن هذا لا يعني تغيير الموقف الرسمي.
 
وأوضحت نيلوفر أفروز نائبة وزير الداخلية لوكالة الأنباء البنغلاديشية الرسمية أن الوزارة أصدرت الأسبوع الماضي تعليمات رسمية لإدارة الهجرة والجوازات بتنفيذ هذا القرار.

 
gnews

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