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بنك إنجلترا: الاقتصاد البريطاني يواجه "صدمة نمو" بسبب الرسوم التجارية الأميركية

بنك إنجلترا
بنك إنجلترا المركزي
 
الجمعة، 25-04-2025 09:07 ص

الوكيل الإخباري-   حذّر محافظ بنك إنجلترا المركزي، أندرو بيلي، من أن الاقتصاد البريطاني يواجه ما وصفه بـ"صدمة نمو" نتيجة السياسات التجارية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

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ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن بيلي خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، أن بريطانيا ليست على أعتاب ركود اقتصادي، لكنها تواجه تباطؤاً في وتيرة النمو.

 
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