بنك إنجلترا: الاقتصاد البريطاني يواجه "صدمة نمو" بسبب الرسوم التجارية الأميركية

الوكيل الإخباري- حذّر محافظ بنك إنجلترا المركزي، أندرو بيلي، من أن الاقتصاد البريطاني يواجه ما وصفه بـ"صدمة نمو" نتيجة السياسات التجارية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

اضافة اعلان