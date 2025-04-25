بنك إنجلترا: الاقتصاد البريطاني يواجه "صدمة نمو" بسبب الرسوم التجارية الأميركية

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن بيلي خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، أن بريطانيا ليست على أعتاب ركود اقتصادي، لكنها تواجه تباطؤاً في وتيرة النمو.
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