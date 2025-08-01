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بنما تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 01-08-2025 08:23 ص
الوكيل الإخباري-  تتولى بنما اعتبارا من اليوم الجمعة، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، لشهر آب الحالي خلفا للباكستان.اضافة اعلان


ويعقد رئيس المجلس، مندوب بنما الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير إيلوي ألفارو دي ألبا مؤتمرا صحفيا مساء اليوم، بتوقيت نيويورك، يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.

ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي فرنسا، الصين، روسيا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و 10دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي بالإضافة إلى بنما: الباكستان وغويانا واليونان والجزائر وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا والدنمارك والصومال.

ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
 
 
gnews

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