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بنما تشطب 107 سفن خاضعة للعقوبات من سجلها للملاحة البحرية

سفينة في ميناء بنما - أرشيفية
سفينة في ميناء بنما - أرشيفية
 
السبت، 29-03-2025 11:27 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت هيئة الملاحة البنمية شطب 107 سفن مدرجة في قوائم العقوبات الدولية من سجلات بنما للشحن البحري.اضافة اعلان


وجاء في البيان الرسمي المنشور على موقع الهيئة: "ألغت هيئة الملاحة البحرية البنمية (AMP) تسجيل 107 سفن تحمل العلم البنمي، مدرجة في قوائم العقوبات الدولية، ويجري العمل على إلغاء 18 سفينة أخرى.

ويأتي هذا الإجراء بموجب مرسوم رئاسي يُخول هيئة الملاحة البحرية البنمية بإلغاء تسجيل السفن، وكذلك الأشخاص والمالكين المسجلين، المدرجة أسماؤهم في قوائم العقوبات الدولية تلقائيا".

وأوضح البيان أن السفن التي تم إزالتها من السجل البنمي كانت مسجلة أو مدرجة على قوائم التحذير لدى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

يعد سجل السفن في بنما الأكبر في العالم، إذ يضم 8,816 وحدة.

ولمنع إدراج السفن "عالية المخاطر"، عززت الهيئة التنظيمية في البلاد تحليل بيانات ما قبل التسجيل، والذي لا يشمل الآن المعايير الفنية للسفينة فحسب، بل يشمل أيضا "تاريخ مالكها ومشغلها".

روسيا اليوم
 
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