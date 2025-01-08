بنما ردا على ترامب: سيادتنا ليست قابلة للتفاوض

وأضاف الوزير أنّ "الرئيس خوسيه راوول مولينو سبق وأن أعلن أنّ السيادة على قناتنا ليست قابلة للتفاوض وهي جزء من تاريخنا النضالي"، مشدّدا على أنّ القناة "أعيدت إلى غير رجعة".
ترامب رفض أمس الثلاثاء استبعاد القيام بتحرك عسكري بشأن قناة بنما وغرينلاند اللتين يرى بأن على الولايات المتحدة السيطرة عليهما.
وقال خلال مؤتمر صحافي في منتجعه مارالاغو بولاية فلوريدا "لن أعلن التزامي بذلك (أي عدم القيام بتحرك عسكري). قد نضطر للقيام بأمر ما".
وأضاف ترامب "يمكنني أن أقول ذلك: نحتاج إليهما من أجل الأمن الاقتصادي".
سبق أن صرح الرئيس المنتخب في مناسبات عدة أنه يريد استعادة قناة بنما التي حفرتها الولايات المتحدة وافتتحتها عام 1914، إذا لم يتم تخفيض أسعار رسوم مرور السفن الأمريكية.
وانتقد ترامب مجددا الثلاثاء الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأسبق جيمي كارتر عام 1977 وأدى إلى نقل السيطرة على القناة إلى بنما عام 1999.
وقبل عيد الميلاد مباشرة، قال ترامب أيضا إنه "لأغراض الأمن القومي والحرّية في العالم، تشعر الولايات المتحدة الأمريكية أن امتلاك غرينلاند والسيطرة عليها ضرورة مطلقة".
وأدلى ترامب بتصريحات سنة 2019 خلال ولايته الأولى بشأن قيام الولايات المتحدة بشراء هذا الإقليم التابع للدنمارك والواقع في الدائرة القطبية الشمالية، متحدثا عن "صفقة عقارية كبيرة" ذات "أهمية استراتيجية".
أثارت التصريحات حينذاك أزمة دبلوماسية مع الدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأجرى نجله دونالد ترامب جونيور الثلاثاء زيارة خاصة إلى غرينلاند بصفته "سائحا"، مؤكدا أنه لم يخطط لأي لقاءات رسمية.
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