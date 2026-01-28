بن سلمان : لن نسمح باستخدام مجالنا الجوي أو أراضينا بأي عمل عسكري ضد طهران

وأكد بن سلمان، خلال الاتصال، موقف السعودية في احترام سيادة إيران، وأنها لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية ضد إيران أو أي هجمات من أي جهة كانت بغض النظر عن وجهتها.
وشدد على دعم السعودية لأي جهود من شأنها حل الخلافات بالحوار بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جانبه أوضح بزشكيان مستجدات الأوضاع في إيران، واستعرض جهود الحكومة الإيرانية في هذا الشأن، كما استعرض مستجدات المباحثات بشأن الملف النووي.
