بن سلمان : لن نسمح باستخدام مجالنا الجوي أو أراضينا بأي عمل عسكري ضد طهران

الوكيل الإخباري- تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا الثلاثاء من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد بن سلمان، خلال الاتصال، موقف السعودية في احترام سيادة إيران، وأنها لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية ضد إيران أو أي هجمات من أي جهة كانت بغض النظر عن وجهتها.



وشدد على دعم السعودية لأي جهود من شأنها حل الخلافات بالحوار بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.