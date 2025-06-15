بن سلمان يؤكد للرئيس الإيراني رفض السعودية تسوية النزاعات باستخدام القوة

الوكيل الإخباري- أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس السبت، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشکيان.

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وقد أعرب ولي العهد السعودي في بداية الاتصال عن تعازيه ومواساته للرئيس وللشعب الإيراني ولأسر المتوفين الذين سقطوا نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على إيران.



وجدد بن سلمان إدانة السعودية واستنكارها لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأمنها كما تمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية.