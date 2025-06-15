بن سلمان يؤكد للرئيس الإيراني رفض السعودية تسوية النزاعات باستخدام القوة

وقد أعرب ولي العهد السعودي في بداية الاتصال عن تعازيه ومواساته للرئيس وللشعب الإيراني ولأسر المتوفين الذين سقطوا نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على إيران.
وجدد بن سلمان إدانة السعودية واستنكارها لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأمنها كما تمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية.
وأكد ولي العهد أن هذه الاعتداءات أدت إلى تعطيل الحوار القائم لحل الأزمة وعرقلة الجهود الرامية لخفض التصعيد والتوصل لحلول دبلوماسية، مؤكدًا رفض السعودية لاستخدام القوة لتسوية النزاعات وضرورة اعتماد الحوار أساسا لتسوية الخلافات.
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