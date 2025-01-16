بن غفير: الفرحة التي تابعناها في غزة والضفة تظهر من الذي خضع في هذه الحرب

الوكيل الإخباري- قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في مؤتمر صحفي ان "الصفقة سيئة وتشمل تحرير مئات من الأسرى".

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وأضاف "هذه الصفقة تمحو كل الإنجازات وتقضي على بقية المخطوفين".



وتابع "مستعدون لدفع أثمان باهظة لتحرير الأسرى لكن المطروح أثقل مما نحتمل".



وبين "إذا تقرر استئناف القتال ضد حماس كما طلبنا فسنعود إلى دعم الحكومة".



وزاد "الصفقة الحالية تطلق سراح مئات القتلة وتقر الانسحاب من محور فيلادلفيا ووقف الحرب وستنهي كل إنجازاتنا".



وأكد "يجب وقف المساعدات الإنسانية والوقود عن غزة بالكامل من أجل إعادة الأسرى".



ودعا نتنياهو إلى التروي ووقف هذه الصفقة السيئة وعدم إعادتنا للوراء.