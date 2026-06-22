بن غفير: لبنان يجب أن يكون ملعبا لإسرائيل

وقال بن غفير في تصريحاته إنه لا يقبل بأي قيود أمريكية على العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، مضيفا: "إذا أخبر ترامب نتنياهو بمغادرة لبنان، يجب أن يكون الجواب: سيدي الرئيس، لا".
-
أخبار متعلقة
-
عون يبحث مع فانس وكوشنر تثبيت وقف إطلاق النار
-
قطر: 54 مصابا و18 مفقودا إثر انفجار في أحد المصانع
-
مصرع 6 أشخاص جراء تحطم طائرة عسكرية بوليفية
-
أوروبا تستعد لتفاقُم حدّة موجة الحرّ هذا الأسبوع
-
إغلاق مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة بعد تدمير قرابة 60 طائرة مسيّرة
-
فوز مرشح يميني مدعوم من ترامب في الانتخابات الرئاسية الكولومبية
-
إيران: انتهاء عمل فرق التفاوض في هذه المرحلة
-
مصرع 3 إسرائيليين في تحطم طائرة قرب واشنطن