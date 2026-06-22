بن غفير: لبنان يجب أن يكون ملعبا لإسرائيل

الوكيل الإخباري- دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى جعل لبنان "ساحة لعب" للجيش الإسرائيلي، في تحد واضح للضغوط الأمريكية والدولية التي تطالب بوقف التصعيد العسكري في جنوب لبنان.

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