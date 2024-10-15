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بن غفير: لدينا فرصة لقطع رأس الأفعى

وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير
الثلاثاء، 15-10-2024 11:06 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن "لدى إسرائيل فرصة لقطع رأس الأفعى عبر ضرب إيران".اضافة اعلان


وأكد بن غفير أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على اتخاذ قرارات شجاعة".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الإثنين، نقلا عن مسؤولين مطلعيْن أن نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة بأن إسرائيل مستعدة لضرب أهداف عسكرية إيرانية وليس نووية أو نفطية.

سكاي نيوز
 
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