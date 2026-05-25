الإثنين 2026-05-25 06:20 م

بن غفير وسموتريتش يدعوان إلى تصعيد العمليات العسكرية في لبنان

بن غفير وسموتريتش يدعوان إلى تصعيد العمليات العسكرية في لبنان
بن غفير وسموتريتش يدعوان إلى تصعيد العمليات العسكرية في لبنان
 
الإثنين، 25-05-2026 04:56 م

الوكيل الإخباري-   دعا الوزيران الإسرائيليان اليمينيان المتطرّفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش الإثنين، إلى تصعيد العمليات العسكرية في لبنان، مطالبين بتنفيذ ضربات على بيروت ردا على هجمات حزب الله بمسيّرات.

اضافة اعلان


وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في منشور على منصة إكس، "حان الوقت كي يتخذ رئيس الحكومة موقفا حازما مع دونالد ترامب ويقول له إنّ إسرائيل ستستأنف الحرب في لبنان".


وأضاف "يجب قطع الكهرباء عن لبنان، ويجب الاستيلاء على نهر الزهراني واستئناف القتال المكثف"، وذلك في إشارة إلى نهر في جنوب لبنان واقع على بعد قرابة 40 كيلومترا إلى شمال الحدود اللبنانية مع إسرائيل.


من جانبه، دعا سموتريتش إلى تنفيذ ضربات على بيروت لمواجهة هجمات حزب الله بمسيّرات على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وعبر الحدود.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

منظمة الصحة العالمية تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة

عربي ودولي الصحة العالمية: إيبولا يتفشى في الكونغو وأوغندا بسرعة تفوق جهود الاستجابة

g

عربي ودولي لأول مرة.. إيران تكشف تفاصيل إصابة المرشد الجديد وحالته الصحية

طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/10 تحتفل بعيد الاستقلال الـ 80 للمملكة

أخبار محلية طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/10 تحتفل بعيد الاستقلال الـ 80 للمملكة

ب

شؤون برلمانية البيئة والمناخ النيابية: عيد الاستقلال محطة فخر بتاريخ الأردن وإنجازاته

علم ايران

عربي ودولي إيران: تقدم بالمفاوضات مع واشنطن ووفد في الدوحة لبحث اتفاق محتمل

ب

أخبار محلية طلب متزايد على الدينار لدى شركات الصرافة المحلية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: المفاوضات مع إيران تمضي بشكل جيد

ب

عربي ودولي "فارس": إسقاط طائرة مسيرة معادية في الخليج



 
 






الأكثر مشاهدة

 