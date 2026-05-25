بن غفير وسموتريتش يدعوان إلى تصعيد العمليات العسكرية في لبنان

الوكيل الإخباري- دعا الوزيران الإسرائيليان اليمينيان المتطرّفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش الإثنين، إلى تصعيد العمليات العسكرية في لبنان، مطالبين بتنفيذ ضربات على بيروت ردا على هجمات حزب الله بمسيّرات.

اضافة اعلان



وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في منشور على منصة إكس، "حان الوقت كي يتخذ رئيس الحكومة موقفا حازما مع دونالد ترامب ويقول له إنّ إسرائيل ستستأنف الحرب في لبنان".



وأضاف "يجب قطع الكهرباء عن لبنان، ويجب الاستيلاء على نهر الزهراني واستئناف القتال المكثف"، وذلك في إشارة إلى نهر في جنوب لبنان واقع على بعد قرابة 40 كيلومترا إلى شمال الحدود اللبنانية مع إسرائيل.