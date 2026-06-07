بن غفير: يجب أن تحترق طهران الليلة

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي رصده إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكدا أن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد، وداعيا السكان إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.
وبالتزامن، أفادت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، فيما أفادت القناة 14 الإسرائيلية بسماع أصوات انفجارات في وسط البلاد.
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