بن غفير: يجب أن تحترق طهران الليلة

الوكيل الإخباري- قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه يجب أن تحترق طهران الليلة.



وكان أعلن الجيش الإسرائيلي رصده إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكدا أن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد، وداعيا السكان إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.

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