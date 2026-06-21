بن غفير يدعو "إسرائيل" إلى تعلم قول "لا" لترامب

وقال بن غفير في تصريحات له، منتقدا القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على حرية العمل العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان: "لا يمكن الاستمرار في وقف إطلاق النار في لبنان بهذا الشكل، ويجب على إسرائيل أن تواصل الضغط العسكري على حزب الله، وذلك بغض النظر عن الموقف الأمريكي".
وأضاف أن إسرائيل يجب أن تحافظ على استقلالية قرارها السيادي، وأن تتصرف وفقا لمصالحها الأمنية القصوى، حتى لو كان ذلك يتعارض مع الضغوط والمواقف الأمريكية، مشددا على أن الأمن الإسرائيلي لا يمكن أن يكون رهنا بإذن من أحد.
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