بن غفير "يغازل" نتنياهو: قادر على إقناع ترامب بموقفنا من إيران

جاءت تصريحات بن غفير في مقابلة لهيئة البث الإسرائيلية، حيث وصف عمل نتنياهو بـ"ممتاز" في ملف إيران، مشددا على رفض إسرائيل لامتلاك طهران قدرات نووية مع صواريخ باليستية. وأضاف أن نتنياهو "يثبت معرفته بكيفية التواصل مع ترامب" لتحقيق إنجازات جديدة.
وكانت أوساط رسمية وإعلامية إسرائيلية أعربت عن قلق بالغ إزاء تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، محذرة من تراجع واشنطن عن "التفاهمات الثنائية" والخطوط الحمراء الإسرائيلية.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن المجلس الوزاري المصغر للأمن القومي "الكابينت" سيعقد اجتماعا طارئا بعد ظهر اليوم الأحد، لمناقشة التطورات المتعلقة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية.
يأتي هذا في وقت تستمر فيه الدبلوماسية الأمريكية الإيرانية وسط تصعيد عسكري رمزي شمل زيارة مبعوثي البيت الأبيض لحاملة طائرات أمريكية في الخليج، وإصدار تحذيرات متبادلة بين طهران وواشنطن.
