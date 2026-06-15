بن غفير يهاجم الاتفاق الأميركي الإيراني

الوكيل الإخباري- هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الاثنين الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران الهادف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط على مختلف الجبهات، بما في ذلك في لبنان، مؤكدا أن إسرائيل غير ملزمة ببنوده.

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