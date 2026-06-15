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بن غفير يهاجم الاتفاق الأميركي الإيراني

وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير
بن غفير
 
الإثنين، 15-06-2026 09:49 ص

الوكيل الإخباري-   هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الاثنين الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران الهادف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط على مختلف الجبهات، بما في ذلك في لبنان، مؤكدا أن إسرائيل غير ملزمة ببنوده.

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وقال الوزير اليميني المتطرف عبر قناته في تلغرام، الاثنين، "اتفاق ترامب لا يلزمنا بشيء… نحن لسنا طرفا فيه، وهو لا يضمن أمننا".

 
 


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