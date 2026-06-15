بن غفير يهاجم الاتفاق الأميركي الإيراني

وقال الوزير اليميني المتطرف عبر قناته في تلغرام، الاثنين، "اتفاق ترامب لا يلزمنا بشيء… نحن لسنا طرفا فيه، وهو لا يضمن أمننا".
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