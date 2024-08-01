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بهذه الإجراءات.. شمال إسرائيل يستعد لرد "محتمل" من حزب الله

طائرات مسيرة تسببت في وقوع حرائق شمال إسرائيل
طائرات مسيرة تسببت في وقوع حرائق شمال إسرائيل




 

الخميس، 01-08-2024 03:35 م

الوكيل الإخباري- في أعقاب اغتيال القائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر في بيروت، أجرت السلطات الإسرائيلية في الشمال مشاورات أمنية مكثفة بشأن الرد المحتمل.

منذ صباح الأربعاء، أصدرت المجالس الإقليمية القريبة من الحدود تعليمات للسكان بالابتعاد عن الحدود ووقف البناء غير الضروري، كما منع الجيش الإسرائيلي المزارعين من الاقتراب من حقولهم بسبب تصاعد التوترات.

وأصدر مجلس "ماتي آشير" الإقليمي، وهو مجلس في منطقة تابعة لمدينة عكا، تعليماته للمجتمعات غير المهجرة بالحد من التجمعات، وإغلاق حمامات السباحة والملاعب الرياضية، ومنع الأطفال من التجمع.

وقال رئيس بلدية قرية كاتسرين يهودا دعاء إن التقييمات ستجرى كل بضع ساعات بالتنسيق مع المسؤولين العسكريين.

وأضاف: "نحن ندرك أن الوضع ديناميكي وصعب ومعقد. يتم اتخاذ القرارات بناءً على التعليمات والمناقشات مع المسؤولين العسكريين".

وتلقى سكان الجولان تعليمات "بزيادة اليقظة والاستعداد على المستوى الشخصي والعائلي والمجتمعي".

ونصح سكان كريات شمونة الذين بقوا في المدينة التي تم إخلاؤها بالبقاء بالقرب من الملاجئ.

وبعد اغتيال شكر والإعلان عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ارتفعت حدة المخاوف من اتساع رقعة الصراع إلى مستوى الحرب الإقليمية.

ويهدد حزب الله وإيران بالرد على الاغتيالات، إلا أن الساعات الماضية لم تشهد أي رد يذكر، مع ترقب لخطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في مراسم تشييع شكر بتمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم.

 

سكاي نيوز عربية

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