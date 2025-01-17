بوتين: إقامة دولة فلسطينية مستقلة أساس لحل شامل في الشرق الأوسط

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي :"نأمل أن يساعد الاتفاق بين إسرائيل و"حماس" في تخفيف الوضع الإنساني وتحقيق الاستقرار.
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