بوتين: إقامة دولة فلسطينية مستقلة أساس لحل شامل في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على أن التوصل لحل شامل في الشرق الأوسط، عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.

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