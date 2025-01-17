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بوتين: إقامة دولة فلسطينية مستقلة أساس لحل شامل في الشرق الأوسط

بوتين
بوتين
الجمعة، 17-01-2025 11:18 م

الوكيل الإخباري-    أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على أن التوصل لحل شامل في الشرق الأوسط، عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.

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وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي :"نأمل أن يساعد الاتفاق بين إسرائيل و"حماس" في تخفيف الوضع الإنساني وتحقيق الاستقرار.

 
gnews

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