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بوتين: الإنتاج المتسلسل لصاروخ "أوريشنيك" سيبدأ قريبا

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فلاديمير بوتين
الإثنين، 16-12-2024 03:33 م

الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تذليل كافة الصعوبات أمام الإنتاج التسلسلي للأسلحة بما في ذلك فرط الصوتية.

جاء ذلك خلال حديث الرئيس خلال الاجتماع الموسع لمجلس قادة وزارة الدفاع الروسية بحضور وزير الدفاع أندريه بيلاوسوف، حيث تابع الرئيس: "من الضروري تصحيح جميع مشكلات الإنتاج التسلسلي للأسلحة ونشر الأسلحة الهجومية بما في ذلك الأسلحة فرط الصوتية".

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وأشار الرئيس في كلمته إلى المخاطر المرتبطة بنشر الصواريخ الأمريكية متوسطة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.


ووعد الرئيس ببدء الإنتاج التسلسلي لصاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي قريبا، مشيرا إلى أن الوضع العسكري والسياسي في العالم لا يزال صعبا وغير مستقر، والإدارة الأمريكية الحالية والغرب الجامعي لم يتخلوا بعد عن محاولاتهم للإبقاء على هيمنتهم.

 

RT

 
gnews

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