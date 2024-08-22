بوتين: القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة محطة كورسك النووية

04:24 م

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الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت ضرب محطة كورسك للطاقة النووية، وتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك، وقد وعدت بالحضور لتقييم الوضع. اضافة اعلان







جاء ذلك في إطار اجتماع للرئيس بوتين مع أعضاء في الحكومة وحكام المقاطعات الحدودية مع أوكرانيا .