 
الخميس 2024-08-22 06:23 م
 

 

بوتين: القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة محطة كورسك النووية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
بوتين
الخميس، 22-08-2024 04:24 م
الوكيل الإخباري-   صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت ضرب محطة كورسك للطاقة النووية، وتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك، وقد وعدت بالحضور لتقييم الوضع.اضافة اعلان



جاء ذلك في إطار اجتماع للرئيس بوتين مع أعضاء في الحكومة وحكام المقاطعات الحدودية مع أوكرانيا . 
gnews

أحدث الأخبار

محطة محروقات

أخبار محلية الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميًا

ولي العهد يكرم أوائل الثانوية العامة

أخبار محلية ولي العهد: سعدت بلقاء خيرة من طلبة الأردن

العاصمة عمان

أخبار محلية مواعيد العطل الرسمية المتبقية بالاردن في 2024

العيسوي يعزي آل كمال والتميمي وحداد

أخبار محلية الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية

غزة

فلسطين مسؤول أممي: نحن بحاجة لوقف إطلاق النار بغزة الآن

ولي العهد يكرم أوائل الثانوية العامة

أخبار محلية ولي العهد يكرم أوائل الثانوية العامة - صور

غزة

فلسطين حماس تتمسك بمطالبها لإبرام اتفاق

تعبيرية

أخبار محلية عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستـهلاكية المدنية



 


الأكثر مشاهدة