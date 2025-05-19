بوتين: المباحثات مع كييف تسير "في الاتجاه الصحيح" بعد محادثات إسطنبول

وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقده بعيد مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الاتصالات "بين المشاركين في هذا الاجتماع والمحادثات قد عادت، مما يدفع إلى الظن أننا في الاتجاه الصحيح".
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