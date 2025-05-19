بوتين: المباحثات مع كييف تسير "في الاتجاه الصحيح" بعد محادثات إسطنبول

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الوكيل الإخباري- اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أن المباحثات مع أوكرانيا تسير "في الاتجاه الصحيح" بعد محادثات مباشرة جرت الجمعة في إسطنبول هي الأولى بين الأوكرانيين والروس منذ ربيع العام 2022. اضافة اعلان





وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقده بعيد مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الاتصالات "بين المشاركين في هذا الاجتماع والمحادثات قد عادت، مما يدفع إلى الظن أننا في الاتجاه الصحيح".