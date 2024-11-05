بوتين: تحقيق السلام في الشرق الأوسط مرهون بحل الدولتين

الوكيل الإخباري- الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن السلام لن يحل في منطقة الشرق الأوسط دون تنفيذ قرار الأمم المتحدة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وتنفيذ القرارات الدولية بهذا الشأن.

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