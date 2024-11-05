 
الثلاثاء 2024-11-05 05:50 م
 

بوتين: تحقيق السلام في الشرق الأوسط مرهون بحل الدولتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
الثلاثاء، 05-11-2024 05:07 م

الوكيل الإخباري-   الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن السلام لن يحل في منطقة الشرق الأوسط دون تنفيذ قرار الأمم المتحدة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وتنفيذ القرارات الدولية بهذا الشأن.

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وقال بوتين خلال تقبله أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الأجنبية: "روسيا على قناعة بأنه لا يمكن إعادة الطرفين إلى طريق المصالحة، لتحقيق تسوية مستدامة وطويلة الأجل إلا على أساس قانوني دولي، الشرط الأساسي لاستعادة السلام في المنطقة سيكون تنفيذ صيغة الدولتين التي أقرتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".

 
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