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بوتين: حل الدولتين هو أساس التسوية في الشرق الأوسط

الرئيس الروسي بوتين
الرئيس الروسي بوتين
الخميس، 24-10-2024 01:41 م
الوكيل الإخباري-   اعتبر الرئيس بوتين في كلمته خلال قمّة مجموعة "بريكس+" وأصدقائها في مدينة قازان الروسية أن أزمة الشرق الأوسط باتت الأكثر دموية في التاريخ وأن حل الدولتين يجب ان يكون أساسا للتسوية.اضافة اعلان


 وقال بأنه لا بد من مراعاة المصالح الشرعية للشعوب للانتقال إلى عالم أكثر عدالة ومتعدد الأقطاب، وهي عملية معقدة.

وأشار إلى أن هناك بعض الدول التي تستخدم النظام القائم على قواعدها وتحاول الهيمنة على كل شيء، إذ تحارب الدول الساعية للشراكة والتعاون مع "بريكس".
 
gnews

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