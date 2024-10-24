بوتين: حل الدولتين هو أساس التسوية في الشرق الأوسط

وقال بأنه لا بد من مراعاة المصالح الشرعية للشعوب للانتقال إلى عالم أكثر عدالة ومتعدد الأقطاب، وهي عملية معقدة.
وأشار إلى أن هناك بعض الدول التي تستخدم النظام القائم على قواعدها وتحاول الهيمنة على كل شيء، إذ تحارب الدول الساعية للشراكة والتعاون مع "بريكس".
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