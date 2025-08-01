بوتين: روسيا تأمل في مواصلة محادثات السلام مع أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن أمله في أن تتمكن روسيا وأوكرانيا من تشكيل مجموعات عمل لمناقشة التسويات المحتملة، مشيرًا إلى أن رد فعل الجانب الأوكراني على هذه الخطوة كان جيدًا.

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وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي: "بالطبع روسيا تنظر بإيجابية إلى المحادثات مع الجانب الأوكراني، خاصة بعد عودة مئات الأشخاص إلى أوطانهم، موسكو تسعى بشكل جدي إلى إقامة سلام عادل ودائم مع كييف من خلال المفاوضات".

