بوتين: روسيا تأمل في مواصلة محادثات السلام مع أوكرانيا

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي: "بالطبع روسيا تنظر بإيجابية إلى المحادثات مع الجانب الأوكراني، خاصة بعد عودة مئات الأشخاص إلى أوطانهم، موسكو تسعى بشكل جدي إلى إقامة سلام عادل ودائم مع كييف من خلال المفاوضات".
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