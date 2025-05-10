بوتين: روسيا ستحقق جميع أهدافها الإستراتيجية في أوكرانيا

وقال بوتين خلال العرض العسكري الذي أقيم في الساحة الحمراء في موسكو، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر النازية في الحرب العالمية الثانية:" إن قوة الروح هذه لم تجلب لنا دوما سوى النصر، روسيا ستعتمد دائما على الوحدة في الشؤون العسكرية والسلمية، في تحقيق الأهداف الاستراتيجية".
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