بوتين: روسيا ستحقق جميع أهدافها الإستراتيجية في أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، على أن بلاده ستحقق جميع أهدافها الاستراتيجية في أوكرانيا، مشددا على أن روسيا موحدة وراء العملية العسكرية الخاصة.

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