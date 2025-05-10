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بوتين: روسيا ستحقق جميع أهدافها الإستراتيجية في أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
 
السبت، 10-05-2025 12:05 ص

الوكيل الإخباري-    أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، على أن بلاده ستحقق جميع أهدافها الاستراتيجية في أوكرانيا، مشددا على أن روسيا موحدة وراء العملية العسكرية الخاصة.

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وقال بوتين خلال العرض العسكري الذي أقيم في الساحة الحمراء في موسكو، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر النازية في الحرب العالمية الثانية:" إن قوة الروح هذه لم تجلب لنا دوما سوى النصر، روسيا ستعتمد دائما على الوحدة في الشؤون العسكرية والسلمية، في تحقيق الأهداف الاستراتيجية".

 
gnews

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