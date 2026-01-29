بوتين: روسيا متمسكة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على تمسك بلاده بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

