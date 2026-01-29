الجمعة 2026-01-30 01:19 ص

بوتين: روسيا متمسكة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع حكومي
فلاديمير بوتين
 
الخميس، 29-01-2026 11:51 م

الوكيل الإخباري-    أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على تمسك بلاده بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي:"روسيا متمسكة وموقفها ثابت وواضح بشأن أحقية الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة وفق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، إن أساس استقرار منطقة الشرق وسط يكمن بتطبيق القرارات الدولية بإقامة دولة فلسطينية كاملة الحقوق".

 
 


