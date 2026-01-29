بوتين: روسيا متمسكة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي:"روسيا متمسكة وموقفها ثابت وواضح بشأن أحقية الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة وفق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، إن أساس استقرار منطقة الشرق وسط يكمن بتطبيق القرارات الدولية بإقامة دولة فلسطينية كاملة الحقوق".
