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بوتين: روسيا مستعدة للتوصل إلى حل سياسي بشأن النزاع مع أوكرانيا

بوتين
بوتين
الأربعاء، 19-02-2025 11:08 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا مستعدة للعودة إلى المفاوضات بشأن التوصل لحل سياسي للنزاع العسكري في أوكرانيا، مشددا على إجراء محادثات بين البلدين بشأن الحد من الأسلحة النووية.

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وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحفي:"موسكو تعطي أولوية كبرى لتسوية الوضع في أوكرانيا، لا يمكن تسوية الأزمة الأوكرانية بدون رفع مستوى الثقة بين روسيا والولايات المتحدة، في الوقت ذاته لا نرفض إجراء محادثات مع الدول الأوروبية بذات الشأن".

 
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