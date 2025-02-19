بوتين: روسيا مستعدة للتوصل إلى حل سياسي بشأن النزاع مع أوكرانيا

وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحفي:"موسكو تعطي أولوية كبرى لتسوية الوضع في أوكرانيا، لا يمكن تسوية الأزمة الأوكرانية بدون رفع مستوى الثقة بين روسيا والولايات المتحدة، في الوقت ذاته لا نرفض إجراء محادثات مع الدول الأوروبية بذات الشأن".
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