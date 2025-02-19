بوتين: روسيا مستعدة للتوصل إلى حل سياسي بشأن النزاع مع أوكرانيا

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا مستعدة للعودة إلى المفاوضات بشأن التوصل لحل سياسي للنزاع العسكري في أوكرانيا، مشددا على إجراء محادثات بين البلدين بشأن الحد من الأسلحة النووية.

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