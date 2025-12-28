بوتين: سنحقق أهدافنا بالقوة في أوكرانيا إذا لم ترغب في السلام

جاءت تصريحات بوتين، التي نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (تاس)، في أعقاب هجوم روسي واسع النطاق بطائرات مسيرة وصواريخ، رد عليه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائلا إن موسكو تظهر رغبتها في مواصلة الحرب بينما تريد كييف السلام.
ويلتقي فولوديمير زيلينسكي مع دونالد ترامب الأحد في فلوريدا للبحث في قضية أوكرانيا ومحاولة الحصول على موافقة الرئيس الأميركي على النسخة الأخيرة من خطة السلام الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة مع روسيا منذ نحو 4 سنوات.
ولم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق على تصريحات بوتين.
