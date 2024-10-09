"بوتين سيأتي وسيعيد النظام".. ظهور منشورات في كييف في عيد ميلاد بوتين

أفادت بذلك وسائل إعلام، مشيرة إلى أنه تم وضع الملصقات على مبان وحافلات ومكاتب للتسجيل والتجنيد العسكري، وحتى على جدران كاتدرائية الصعود في دير "كييفو بيشيرسكايا لافرا" في وسط العاصمة.
وعزت التقارير ظهور الملصقات إلى نشاط جماعات المقاومة السرية الموالية لروسيا في البلاد.
روسيا اليوم
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