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"بوتين سيأتي وسيعيد النظام".. ظهور منشورات في كييف في عيد ميلاد بوتين

صور بوتين معلقة في أوكرانيا
صور بوتين معلقة في أوكرانيا
الأربعاء، 09-10-2024 10:39 ص
الوكيل الإخباري-  ظهر في شوارع العاصمة الأوكرانية كييف أكثر من ألف منشور يحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكتابة "بوتين سيأتي وسيعيد النظام" يوم الاثنين الذي صادف عيد ميلاد الزعيم الروسي.اضافة اعلان


أفادت بذلك وسائل إعلام، مشيرة إلى أنه تم وضع الملصقات على مبان وحافلات ومكاتب للتسجيل والتجنيد العسكري، وحتى على جدران كاتدرائية الصعود في دير "كييفو بيشيرسكايا لافرا" في وسط العاصمة.

وعزت التقارير ظهور الملصقات إلى نشاط جماعات المقاومة السرية الموالية لروسيا في البلاد.

روسيا اليوم
 
gnews

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