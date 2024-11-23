بوتين: صاروخ أوريشنيك فرط الصوتي ليس من أسلحة الدمار الشامل

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الجمعة، أن صاروخ "أوريشنيك" لا يعتبر تحديثا للأنظمة الصاروخية القديمة لدى روسيا، بل تطوير جديد وحديث.
وقال بوتين، خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري، أن منظومة "أوريشنيك" ليست تحديثا للأنظمة السوفيتية القديمة، بل هي نتاج عمل متخصصين من روسيا الجديدة.
وأضاف الرئيس الروسي أن "مستقبل روسيا يعتمد إلى حد كبير على حل مشاكل العمليات الخاصة".
وأشار إلى أن منظومة صواريخ "أوريشنيك"، ليست من أسلحة الدمار الشامل، بل هي من الأسلحة فائقة الدقة، مؤكدا أن روسيا ستستمر بتجاربها على منظومة "أوريشنيك"، التي في الوقت الراهن لا يوجد منظومات مضادة لها في العالم.
واعتبر بوتين أنه من المهم لروسيا امتلاكها لمنظومة صواريخ "أوريشنيك"، التي لا تملكها الدول الأخرى، مضيفا أن "روسيا ستواصل اختبار مجمع أوريشنيك، وأنها تمتلك مخزونا من هذه المنظومة".
ولفت إلى أن "منظومة صواريخ أوريشنيك ضامن إضافي لسيادة روسيا وسلامتها الإقليمية".
وأكد بوتين أن صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي، تم إنشاؤه على أساس آخر التطورات، مشيرا إلى أن النتائج المحققة وسرعة تطويره مدعاة للفخر والإعجاب.
وأضاف أنه يجب على المواطنين الروس معرفة أنه لحماية أمن روسيا هناك قاعدة تكنولوجية ضخمة، وخلفية صناعية وعلمية قوية.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
رئيسة البرلمان الأوروبي: ما يحدث في ألمانيا اختبار حقيقي لأوروبا بأكملها
-
الاحتلال ينذر بإخلاء مناطق في ضاحية بيروت الجنوبية
-
فنزويلا تفتح تحقيقا بتهمة "الخيانة" بحق زعيمة المعارضة
-
البيت الأبيض يعرب عن خشيته من تعاون روسيا وكوريا الشمالية
-
فجوة أرضية عملاقة وترجيح إسرائيلي باغتيال "الشبح" في لبنان
-
كوريا الشمالية تتهم واشنطن بمفاقمة الوضع في المنطقة
-
تسجيل أول إصابة بجدري القردة في كندا
-
فيديو.. 4 صواريخ ثقيلة تخلف 4 شهداء و23 مصابا وسط بيروت